Trinkwasserqualität in Deutschland - Sauber bis zur Hausleitung

Selbst in den reichsten Ländern ist sauberes Trinkwasser nicht immer selbstverständlich . Aus den USA häufen sich Berichte über Wasserknappheit. Städte wie Los Angeles oder Miami stehen in den nächsten Jahren vor dem Risiko verebbender Wasserressourcen. [i]Und Wasser aus der Leitung trinken? Was in Deutschland für etwa zwei Drittel der Menschen zum Alltag gehört, ist in vielen anderen Ländern unvorstellbar. [/i]Doch so sauber das Wasser aus der Leitung seit Jahren zu sein scheint - es gibt versteckte Risiken, die sich z. B. beim Bezug eines alten Hauses ergeben.

Trinkwasser aus der Leitung - nicht immer unbedenklich

1,5 bis 2 Liter Wasser sollen wir pro Tag trinken, um gesund zu bleiben. Da Leitungswasser nur einen Bruchteil von Wasser aus der Flasche kostet und die Qualität in Deutschland seit vielen Jahren unbedenklich ist, genießen immer mehr Deutsche Wasser aus dem Hahn.

Eine Gefahr für die Qualität des Wassers schlummert in den Leitungen.

So sorgte im Jahr 1989 ein Asbest-Testbundesweit für Aufsehen. Das Risiko der Asbestbelastung schlummerte in Beton-Wasserrohren aus den fünfziger und sechziger Jahren. Wie aus der neunten Auflage des Spiegels aus dem Jahr 1989 hervorging, versuchte man damals, die Risiken herunterzuspielen. Dank der strengen Verordnungen der Folgejahre ist die Verantwortung für Wasserwerke und die Qualität staatlicher Leitungen nicht mehr diskutabel.

Strenge Regularien der Wasserqualität

Die Trinkwasserverordnung regelt seit 1975, welche Grenzwerte im Wasser nicht überschritten werden dürfen. Dass es 1989 zum Asbest-Skandal kommen konnte, war ein trauriger Beweis dafür, wie weit der Spielraum des Gesundheitsministeriums damals war. EU Kontrollmechanismen ergänzen heute nationale Gesetze. Erst 2016 wurde Deutschland vor dem EU-Gerichtshof angezeigt, da Nitratwerte stetig stiegen. Handlungsbedarf bestünde, obwohl die Mengen im Trinkwasser unbedenklich sind.

Die größten Risiken für die Gesundheit schlummern allerdings in Hausleitungen und Reservoirs. Besonders unsanierte Altbauten gelten als Gefahr.

Risiken aus der Haus-Leitung:

Blei

Kupfer

Nickel

Kadmium

Legionellen

Belastetes Wasser aus dem Hahn? Laboranalyse liefert Sicherheit

Viele Händler bieten Heimtests an. Ein Blei- oder Asbest-Test , der in wenigen Minuten Sicherheit liefert? Das Versprechen scheitert oft an Fehlern bei der Ausführung, dem Ablesen oder Auswerten der Ergebnisse.

Ein Test des Trinkwassers in einem professionellen Labor, wie ihn das Unternehmen Ivario bietet, liefert eindeutige Ergebnisse. Vermieter und Hauseigentümer wissen dank der Tests, dass in neu bezogenen Immobilien oder in älteren Anlagen kein Risiko schlummert und die Bewohner sicher sind. Auch skeptische Mieter können von den Tests profitieren, wenn z. B. aufgrund von Kleinkindern oder Schwangeren im Haushalt ein besonderes Bedürfnis nach Sicherheit besteht.

Foto: Ivario

Wasserqualität selbst erhöhen

Die Richtlinien für sauberes Wasser besagen lediglich, dass Grenzwerte eingehalten werden müssen. Besonders im Sommer sollte das Wasser darum vor der Nutzung aufgefrischt werden. Empfohlen wird, das Wasser bis zu fünf Minuten laufen zu lassen, wenn es bei warmen Temperaturen vier Stunden in der Leitung ruhte.

Nach Bauarbeiten an der Leitung sollte das Wasser zudem so lange laufen, bis keine Verfärbungen mehr festgestellt werden. Ein Glas mit Leitungswasser zu füllen und sich im Licht genau anzusehen, ist eine Methode, unlösliche Rückstände auszuschließen.

Nach Renovierungen und Arbeiten an den Rohren oder einem Neubezug liefern allerdings nur professionelle Tests und Auswertungen im Labor Sicherheit, dass auch kleinste Bestandteile ein Risiko für die Bewohner darstellen.