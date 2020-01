Wie plane ich einen Umzug?

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt - ein Umzug steht an

Recht häufig ist es ein neuer Lebensabschnitt , der einen Umzug nötig macht. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die Familie vergrößert oder der neue Job der Grund für den Wechsel der Wohnung ist, soll er nicht zur Belastungsprobe für alle Familienmitglieder werden, gilt es umfassend zu planen. Die benötigte Zahl der Umzugshelfer ist ebenso zu beachten wie die Anzahl der Umzugskartons oder das rechtzeitige Buchen des Transportfahrzeugs. Leicht vergessen werden, der Antrag für ein zeitweiliges Parkverbot für andere Pkw zum Be- und Entladen des Transporters. Familien mit Kindern müssen sich zudem um die Betreuung der Kleinen kümmern. Kinder im Vor- und Grundschulalter sind in der Regel mit der stressigen Situation überfordert, sie gilt es behutsam auf den Wechsel der Wohnung vorzubereiten. Während des Umzugs sind sie am Besten bei einem lieben Verwanden wie Oma oder Opa aufgehoben.

Frühzeitig mit der Planung beginnen - am Besten eine Checkliste anlegen

In der Regel verbindet man den Gedanken an einen Umzug mit dem Packen von Umzugskartons sowie dem Schleppen der Möbel im schlechtesten Fall durch mehrere Treppenhäuser. Vergessen werden nicht selten die kleinen Dinge, wie das Ummelden beim Wasser-, Gas-, Telefon- und Stromversorger. Viele Punkte rund um einen Umzug kann man schon vor dem Umzug erledigen, hierzu gehört auch das Ab- bzw. Anmelden der Kinder in der alten bzw. neuen Schule, der Nachsendeauftrag der Post oder auch das Gespräch mit dem ehemaligen Vermieter über notwenige Renovierungsarbeiten, falls dies im Mietvertrag nicht eindeutig geregelt ist. Am besten ist es sich eine Checkliste anzulegen, auf diese Weise vergisst man keine wichtigen Termine. Im Internet finden sich zahlreiche Anbieter für Umzugschecklisten, diese können eine Hilfestellung sein.

Oft unterschätzt - die Kosten des Wohnungswechsels

Ein wichtiger Punkt, den man immer im Auge behalten, sollte sind die Kosten des Umzugs. Diese können stark variieren, so sind sie bei einer Familie mit mehreren Kindern meist höher als bei einer Einzelperson, weil ein größerer Transporter benötigt wird. Wurde ein Umzugsunternehmen gebucht, kann man zwar entspannter umziehen, aber die Umzugskosten steigen natürlich . Zu den Kosten eines Umzugs gehören ebenfalls die Ausgaben für anfallende Renovierungsarbeiten in der alten wie in der neuen Wohnung. Übrigens wer gebrauchte Umzugskartons nutzt, die zum Beispiel auf Online Verkaufsbörsen für wenige Cent angeboten werden, der kann bei einem großen Hausstand einige Euro sparen.

Ein Umzug ist immer eine Herausforderung für alle Familienmitglieder, wer jedoch gut plant, der kann sich so manchen Ärger ersparen. Wichtig ist es auch auf eine ausreichende Anzahl Helfer zu achten und die Kosten im Auge zu behalten.