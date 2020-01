Auf der Suche nach einer verlässlichen Rohrreinigungsfirma

Die Toilette fristet ein recht unscheinbares Dasein. Ab und zu muss sie saubergemacht werden, aber wenn sie tadellos funktioniert, beschäftigt sich niemand damit, dass es sie überhaupt gibt. Ist jedoch etwas nicht in Ordnung mit ihr, dann beeinträchtigt dies das alltägliche Leben massiv. Häufig ist es eine Verstopfung des Abflussrohres, die die Toilette außer Gefecht setzt. Ausgelöst werden kann sie beispielsweise dadurch, dass die Besitzer Gegenstände heruntergespült haben, die nicht ins WC gehören. So glauben viele Menschen, dass Papiertaschentücher problemlos in der Toilette entsorgt werden können. Dies ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr kann sich das Taschentuch im Rohr festsetzen und dessen Durchfluss verengen. Auch Essen ins WC zu schütten, ist keine allzu gute Idee. Selbst wenn die Speisereste nicht besonders groß sind, verlieren sie Fett, das sich an der Innenwand des Rohres absetzt. Auf Dauer wächst die Fettschicht und sorgt für eine Verstopfung.

Von Aschendorff Medien