Ausgesperrt - Was tun?

Schlüsseldienst in Wiesbaden - breites Spektrum an Dienstleistungen

Der Schlüsseldienst Wiesbaden bietet seinen Kunden ein Spektrum an Dienstleistungen, die überwiegend im Notfall in Anspruch genommen werden. Sie können die versierten Mitarbeiter aber auch dann kontaktieren, wenn Sie in Bezug auf Einbruchsicherheit oder den Wechsel von Türschlössern eine kompetente Beratung benötigen. Die Notrufnummer ist für die Fälle gedacht, in denen ein Kunde sofortige Hilfe braucht. Die Beratungsangebote können zu den Geschäftszeiten gebucht werden. Die Beratung findet auf Wunsch vor Ort statt. Dies ist von Vorteil, denn der Mitarbeiter kann anhand der baulichen Gegebenheiten und der bereits vorhandenen Sicherheiten mit dem Kunden ein Konzept erarbeiten, mit dem die Einbruchsicherheit deutlich verbessert werden kann. Auch das Auswechseln von Schlössern ohne das Vorhandensein einer Notlage gehört zu den Angeboten des Schlüsseldienstes.

Schnelle Hilfe im Notfall

Die schnelle Hilfe im Notfall ist durch den Wiesbadener Schlüsseldienst sehr gut organisiert. Die Notrufnummer ist an 24 Stunden am Tag erreichbar. Die Mitarbeiter helfen auch an den Wochenenden und an den Feiertagen. Wählen Sie den Notruf, wenn Sie sich unbeabsichtigt ausgesperrt haben oder wenn Sie sich auf andere Weise in einer Notlage befinden. Dies könnte der Fall sein, wenn der Austausch eines Schlosses sofort notwendig ist. Sollten Sie sich bedroht fühlen oder sich in einem Streit mit dem Partner oder mit der Familie befinden, ist eine schnelle Hilfe im Notfall ebenfalls möglich. Sie können den Schlüsseldienst rund um die Uhr erreichen, um ein Schloss austauschen zu lassen oder die Sicherheit in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung zu erhöhen. Wir arbeiten diskret und vertrauensvoll. In den meisten Fällen können wir Ihnen kurzfristig helfen und Sie aus Ihrer Notlage befreien.

Unsere Dienstleistungen im Einzelnen

Die Dienstleistungen des Schlüsseldienstes in Wiesbaden sind breit aufgestellt. Bereits im Erstgepräch am Notruftelefon schildern Sie Ihre persönliche Lage. Dies ist sehr wichtig, da sich der Mitarbeiter auf die Lösung Ihres Problems vorbereiten kann.

Nachdem Sie das Notruftelefon gewählt haben, bemüht sich der Mitarbeiter vom Schlüsseldienst schnellstmöglich um die notwendige Hilfeleistung. In der Regel warten Sie nicht länger als 30 Minuten, bis Sie aus Ihrer misslichen Lage befreit werden. In einer Stadt wie Wiesbaden ist dies jedoch immer von der Auftragslage und der Verkehrssituation abhängig. In seltenen Fällen dauert es eine Stunde, bis wir vor Ort sind und Ihren die notwendige Hilfe anbieten können. Wir sind aber in jedem Fall bemüht, Ihnen so schnell wie möglich wieder einen Zugang zu Ihrer Wohnung herzustellen.

Öffnungen bei zugeschlagener Tür

Die häufigste Dienstleistung, die von den Kunden angefragt wird, betrifft die Öffnung von Türen, die versehentlich zugeschlagen sind. Dabei kann es sein, dass der Schlüssel von innen steckt. In anderen Fällen liegt der Schlüssel in der Wohnung und das Schloss ist frei. Hier ist die Türöffnung sehr einfach und in weniger als einer Minute erledigt. Aber auch ein Schlüssel, der von innen steckt, ist für den Fachmann kein Problem. In mehr als 90 Prozent der Fälle kann die Funktionalität des Türschlosses erhalten werden. Dies bedeutet, dass Sie nicht in ein neues Schloss zu investieren brauchen.

Schlüssel verloren

In diesen Fällen ist die Haus- oder Wohnungstür abgeschlossen. Wenn Sie keinen Zugriff auf einen Zweitschlüssel haben, müssen Sie sich an einen Schlüsseldienst wenden. Auch wenn die Tür abgeschlossen ist, ist eine Türöffnung ohne die Beschädigung des Schlosses möglich. Wenn Sie das Schloss weiter verwenden möchten, sollten Sie aber bedenken, dass eine fremde Person im Besitz eines Schlüssels sein könnte. Wenn der Schlüssel dem Haus oder der Wohnung zugeordnet werden kann, ist ein unberechtigter Zugang jederzeit möglich. In einem solchen Fall würde die Versicherung nicht zahlen. Somit ist es empfehlenswert, das Schloss auch dann austauschen zu lassen, wenn es unbeschädigt ist. Dies kann der Schlüsseldienst direkt vor Ort erledigen.

Austausch des Schlosses aus persönlichen Gründen

Ein Streit mit dem Partner kann zur Folge haben, dass das Schloss sofort ausgetauscht werden muss. Dies gilt insbesondere dann, wenn Sie sich durch einen Partner bedroht fühlen. Sollte die Wohnung Ihnen gehören oder Ihnen zugesprochen worden sein, haben Sie das Recht, das Schliss auszutauschen. Ihren Vermieter müssen Sie darüber nicht informieren. In einer Notlage können Sie das Notfalltelefon anrufen und den Austausch des Schlosses auch außerhalb der Geschäftszeiten in der Nacht, an einem Wochenende oder an einem Feiertag beauftragen. Der Schlüsseldienst hilft Ihnen schnell und unkompliziert. Sie haben Ihr Haus oder Ihre Wohnung wieder für sich allein und können sich absolut sicher fühlen.

Beratung in Fragen der Einbruchsicherheit

Die Anzahl an Einbrüchen in Deutschland ist seit Jahren unverändert hoch. Wenn Sie Ihr Heim sicherer machen möchten, können Sie einen Beratungstermin vor Ort beauftragen. Die Beratung ist kostenlos. Der Schlüsseldienst zeigt Ihnen Schwachstellen auf, die einen Einbruch begünstigen könnten. Sie erfahren, was Sie tun können, um diese Schwachstellen abzusichern. Es gibt eine Vielzahl an Systemen, die wir Ihnen vorstellen können. Ihre Entscheidung können Sie gründlich abwägen und dann den Schlüsseldienst mit der Installation beauftragen.