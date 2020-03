Schlüssel weg – was nun?

Erst einmal muss überlegt werden, ob es am Schlüsselbund einen Hinweis auf den Eigentümer gibt. Das kann zwar einen positiven Effekt haben und ein ehrlicher Finder bringt den Schlüsselbund zurück. Es kann aber auch negative Auswirkungen haben, wenn der Schlüsselbund tatsächlich gestohlen und für einen Diebeszug genutzt werden soll. In diesem Falle müsste man schnellstmöglich das Schloss austauschen lassen.

Danach gilt es in Ruhe zu überlegen, wo man sich die letzten Stunden aufgehalten hat. Eventuell kann man dann nachfragen, ob der Schlüsselbund dort irgendwo aufgetaucht ist.

Als nächstes müsste man Angehörige oder eine eventuelle Vertrauensperson mit einem Zweitschlüssel mobilisieren, um in die Wohnung oder das Haus zu gelangen. Von hier aus sind dann noch weitere Maßnahmen dringend notwendig.

1. Ist man Mieter einer Wohnung muss der Vermieter über den Verlust des Schlüssels informiert werden.

Der Vermieter ist Eigentümer des Schlüssels. Er muss also bei dessen Verlust davon in Kenntnis gesetzt werden, auch wenn noch weitere Wohnungsschlüssel vorhanden sind. Für Kosten, die mit dem Verlust des Schlüssels in Verbindung stehen, kommt der Mieter auf. Das kann teuer werden, wenn ganze Schließanlagen ausgetauscht werden müssen. Es lohnt sich, in seiner Haftpflichtversicherung nachzuschauen, ob der Verlust des Schlüssels mit versichert ist.

2. Fundbüro anrufen

Gibt es in der Nähe Fundbüros, sollte man sich dort nach dem Schlüssel erkundigen und das ruhig mehrmals. Manche Menschen geben tatsächlich Fundsachen dort ab.

3. Facebook

Und nicht zuletzt kann man auch über regionale Facebook-Gruppen verlorene Gegenstände wiederbekommen.

Sollte niemand mit einem Zweitschlüssel zur Verfügung stehen, darf man auf keinen Fall versuchen, selbst in die Wohnung zu gelangen. Schäden an Türen oder dem Schloss können richtig teuer werden und in diesem Fall würde auch die Versicherung nicht greifen. Dann bleibt tatsächlich nur noch der Schlüsseldienst. Im Internet wird man schnell fündig und hier hält man sich am besten an Seiten für geprüfte Schlüsseldienste . Das erspart Zeit und Geld.

Schlüssel abgebrochen – was nun?

Ist der Schlüssel im Schloss abgebrochen bleibt einem nur noch der Anruf beim Profi. Vor allem als Mieter einer Wohnung kann es teuer werden, wenn man beim Versuch den abgebrochenen Schlüssel aus dem Schloss zu bekommen die Tür oder den Türrahmen beschädigt. Es wäre fahrlässig, sich hier auf irgendwelche Online-Anleitungen zu verlassen und mit ominösen Werkzeugen zu versuchen, den abgebrochenen Schlüssel zu entfernen. Bevor man jedoch einen Schlüsseldienst bestellt, sind ein paar Dinge zu beachten.

Worauf achten beim Schlüsseldienst?

Wer nach einem Schlüsseldienst googelt, sollte sich nicht von Tiefpreisangeboten verlocken lassen. Wichtig ist, dass man erkennen kann, wo die Firma sitzt und sich dann immer für einen Schlüsseldienst in der Nähe entscheidet. Ortsansässige Notdienste sind meist eine gute Wahl. Bei der Bestellung sollte man sich immer vorher erkundigen, welche Anfahrtskosten entstehen, um später keine bösen Überraschungen zu erleben. Die Notdienste müssen am Telefon darüber Auskunft geben. Verweigert der angerufene Notdienst eine klare Aussage, ist er definitiv der falsche und man sollte einen anderen beauftragen. Sogar den Gesamtpreis für die Türöffnung kann man vorneweg vereinbaren. Bezahlt wird grundsätzlich nur, wenn einem der Monteur eine detaillierte Rechnung übergibt. Verlangt der Monteur plötzlich vor Ort deutlich mehr Geld als vorher vereinbart, muss man sich nicht darauf einlassen, sondern an dem vereinbarten Preis festhalten. Im Notfall kann und sollte man die Polizei rufen.