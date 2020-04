Mehr Platz im Kinderzimmer schaffen – Einrichtungs-Ideen um das Platzangebot im Kinderzimmer ideal zu nutzen!

Ein Kinderzimmer einzurichten fällt den meisten Eltern aufgrund des sehr kleinen Platzangebots oftmals sehr schwer. Ein Kinderbett, ein Schreibtisch zum Lernen, ein Kleiderschrank und natürlich auch eine Spielecke in einem einzigen Raum unter zu bekommen stellt sich als große Herausforderung heraus. Eltern, die in einem leeren Raum stehen und die Planungen für das Kinderzimmer angehen, werden aufgrund des Platzproblems schnell bei den Wünschen und Vorstellungen für das zukünftige Reich des Sprösslings eingeschränkt. Der Möbelmarkt hält neben den Standardmaßen für Kinderzimmermobiliar nur eine kleine Auswahl mit platzsparenden Möbeln bereit, so dass Eltern schnell bei der Einrichtungsplanungen verzweifeln. Doch das muss nicht sein: Mit ein wenig handwerklichen Geschick und dem richtigen Adressen für geeignete Kinderzimmermöbel gelingt es im Handumdrehen ein Kinderzimmer komfortabel und platzsparend einzurichten.

Wir haben für Sie einen Ratgeber zusammengestellt, der sich mit den häufigsten Problemen bei der Kinderzimmereinrichtung beschäftigt. So erhalten Sie hier einige Einrichtungs-Ideen, die jedes Kinderzimmer in Puncto Komfort und Platzangebot ideal ausnutzen lässt.

Von Aschendorff Medien