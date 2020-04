Pflastersteine und andere schöne Ideen für ein gemütliches zu Hause

Kreative und gemütliche wirkende Bodenbeläge

Natürliche Pflastersteine passen besonders gut zu einem naturbelassenen Garten. Falls sich ein Naturteich im Garten befindet, in dem man sogar baden kann, eignet sich natürlicher Pflasterstein ebenso, da die Rutschfestigkeit bei nassen Füssen sehr hoch ist. Er ist sehr robust, sodass die Maserung und der Farbglanz für viele Jahre erhalten bleibt.

Holz ist ein weit verbreiteter Bodenbelag fürs Freie. Er spendet Wärme und strahlt Harmonie aus. Ebenso bietet er optimalen Halt und passt du vielen kreativen Elementen in Garten und Hof .

Für kleine Gärten empfehlen wir Fluss – Stein . Aufgrund der geringen Größe eignet sich dieser besonders gut für kleine Gärten. Er ist sehr filigran und demnach gut geeignet um Ornamente oder andere kreative Ideen in Garten und Hof umzusetzen. Er ist jedoch nicht nur schön anzusehen sowie in etlichen Farben zu erhalten, sondern auch sehr strapazierfähig.

Upcycling ist eine weitere tolle Idee der Gestaltung im Außenbereich Ihres Zuhauses. Alte Kabeltrommeln bzw. das Ober- und Unterteil dieser, könnten dazu dienen, den Bodenbelag zwischen Gras aufzupimpen. Das ist natürlich sowie nachhaltig und kann durch eine passende Bodenbeleuchtung in Szene gesetzt werden. Palettenmöbel passen besonders gut zu diesem Stil.

Kopfsteinpflaster ist nicht nur auf alten Straßen schön anzusehen, sondern auch in privaten Gärten und Flächen rund ums Haus. Es ist unverwüstbar, rutschfest und für kreative Formen im Boden geeignet.

Was ist bei Pflastersteinen zu beachten?

Haben Sie sich entschieden, einen Teil Ihres Gartens zu pflastern oder Pflastersteine in die Einfahrt zu legen, sollten Sie sich überlegen, ob Sie die Herausforderung selbst annehmen oder Pflastern lassen. Pflastert man selbst, raten wir, sich an eine genaue Anleitung, beispielsweise aus dem Internet, zu halten. Das Ergebnis sollte zu Ihrer vollsten Zufriedenheit sein, gerade wenn vielleicht verschiedene Muster gepflastert werden sollen. Überlegen Sie genau, welche Art von Pflastersteinen in Ihren Garten und um Ihr Haus passt, da es verschiedene Materialien wie z. B. Beton, Ton oder auch Naturstein gibt.

Pflaster Preise

Einfache Pflastersteine aus Beton gibt es im Schnitt ab circa 15€ / m² zu kaufen. Sollte es sich um andere Materialien wie Ton oder Naturstein handeln, steigt dementsprechend der Preis. Damit ist es allerdings noch nicht getan. Bei einer Neupflasterung muss die Fläche vorbereitet werden. Meist ist hierzu ein Bodenaushub von circa 40 Zentimetern erforderlich, welcher im Anschluss ebenfalls entsorgt oder verarbeitet werden muss. Gegebenenfalls benötigt man hierzu sogar einen kleinen Bagger. Falls Sie sich entschlossen haben, Pflastern zu lassen, ist das in der Regel im Komplettpaket einer Firma inbegriffen.

Das Pflastern vorbereiten

Pflastern sollte sehr gut vorbereitet sein, da man die Steine nicht einfach auf irgendeinen Boden legen und aufschütten kann. Nachdem der Bodenaushub erledigt ist, sollten sämtliche Steine, Pflanzenteile und andere Materialien die einen geraden Boden stören könnten, entfernt werden. Im Anschluss ist es ratsam den Boden mit einer Rüttelplatte zu verdichten, so dass eine gerade, ebene Fläche entsteht. Danach wird eine circa 5 – 10 cm starke Tragschicht aus Schotter aufgetragen, auf welche die rund 4 cm starke Ausgleichsschicht aus Split folgt. Beide Schichten sollten erneut mit der Rüttelplatte verdichtet werden, um einen idealen Unterbau zu schaffen.

Das Pflastern selbst

Nun kann es los gehen. Die Steine können endlich ausgelegt werden . Achten Sie beim Setzen der Steine jedoch auf ausreichend Fugenplatz (jeder Stein hat unterschiedliche Vorgaben). Hat die Fläche ihre neuen Pflastersteine erhalten, folgt ein Fugenmaterial, beispielsweise Sand, sodass die Steine stabil in ihrer Form bleiben und nicht verrutschen. Mit der Rüttelplatte sollten Sie auch diese Schicht stabilisieren und sich hierbei von außen nach innen arbeiten. Zuletzt schlämmen Sie das Fugenmaterial mit Wasser ein und füllen es gegebenenfalls erneut auf, sodass eine stabile Masse entsteht.