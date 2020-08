Der elektronische Entwurf Ihres Wunschplissees per Online Konfigurator

Was genau ist ein Online Konfigurator und wo finde ich ihn?

Der Online Konfigurator ist ein auf Webseiten integrierter, virtueller Assistent, der es Ihnen ermöglicht, eine Vorwahl zu treffen und den Fensterbehang auf Ihre individuellen Wünsche anzupassen. Sie wählen die Farbe, das Dekor und die Stoffeigenschaften aus und haben mit der Eingabe der Fenstermaße schon Ihr Wunschplissee konfiguriert. Ein Beispiel dazu gibt es auf dieser Webseite: www.heimtextilien.com. Der Online Konfigurator erlaubt es Ihnen hier zum Beispiel ein Sonnenschutzplissee der Sensuna GmbH , passgenau zu kreieren. Mit einem Klick auf die Angebote des Fachhändlers gelangen sie automatisch zu dem Online Konfigurator. Um Ihrem Wunschplissee ein Stückchen näher zu kommen, können Sie hier unter anderem nach dem Grad der Lichtdurchlässigkeit, der Eignung für bestimmte Räume, dem Design und Muster filtern. Nach der Auswahl werden Ihnen nur passende Produkte angezeigt. Wählen Sie zum Beispiel "blickdicht", erhalten Sie einen genauen Überblick über Plissees mit Sichtschutz Eigenschaften.

Wie werden Plissees individuell zusammengestellt?

Mit dem Online Konfigurator ein Produkt zu erstellen ist sehr einfach und kann auch Spaß machen. Ihre Kreation können Sie direkt schon am Bildschirm anschauen. Dadurch bekommen Sie einen ersten Eindruck von Ihrem Wunschplissee für das Fenster. Hier zeigen wir Ihnen die Vorgehensweise einen Artikel individuell zusammenzustellen:

- Auf der Webseite suchen Sie sich als Erstes einen Stoff aus. Dann wählen Sie die Farbe, das Muster oder Motiv, die Struktur des Materials, seine Lichtdurchlässigkeit und entscheiden, ob Ihr Plissee transparent oder blickdicht sein soll

- Als Nächstes ist es ratsam, sich die Messanleitung per Video oder Text genau anzuschauen, da es je nach Befestigung Unterschiede bei der Messung gibt. Die gerade und schräge Fensterfalz und ihre Tiefe sind Stichwörter, die Sie nicht außer Acht lassen sollten

- Danach geben Sie die genauen Maße Ihres Wunschplissees an

- Nun wird die Art der Befestigung gewählt. Plissees können geklebt, geschraubt oder geklemmt werden. Nicht für jedes Fenster

sind alle Arten der Anbringung machbar. Auf der Webseite gibt es sehr ausführliche Informationen dazu

- Sie suchen sich die Farbe der Profile, der Halterungen aus. Diese sind außer in Weiß noch in weiteren Farben erhältlich

- Am Ende der Konfiguration entscheiden Sie sich für einen Bedienstab oder Griff, mit dem Sie Ihr selbst entworfenes Plissee öffnen und schließen wollen

Was ist zu beachten bei der Online Konfiguration?

Bevor letztendlich bestellt wird, ist es wichtig, sich die Beratung per Text oder Video anzuschauen. Schon beim Messen können ansonsten Fehler passieren, die man durch ein einfaches Lesen oder Anschauen der Mess- und Montage Videos hätte vermeiden können. Wenn Sie sich bei der Farbauswahl nicht sicher sind, nutzen Sie die Möglichkeit, sich Stoffmuster schicken zu lassen. Zu bedenken ist bei den Farben, dass sie auf einem Bildschirm anders wirken als in der Realität. Eine Rolle spielt es auch, für welches Zimmer das Plissee gewünscht wird. Denn die Durchlässigkeit des Lichtes kann für den einen Raum perfekt, für einen anderen aber zu hell oder zu dunkel sein. Der virtuelle Assistent ist von den genauen Eingaben abhängig, die gut durchdacht sein sollten. Damit finden Sie schnell das passende Produkt und es funktioniert als eine gelungene und bequeme Ergänzung für den Einkauf im Internet. Der Online-Konfigurator von heimtextilien.com ist leicht zu bedienen und wenn ein paar Dinge beachtet werden, ein sehr zuverlässiger Assistent!