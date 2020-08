Kommoden - die perfekten Wegbegleiter für jeden Einrichtungsstil

Eine Kommode räumt auf

Es stimmt: viele setzen verstärkt auf Minimalismus und räumen lieber aus, statt ein. Doch auch wenige Dinge brauchen einen angemessenen Platz. Eine Kommode vereint den Vorzug von Stauraum und Ausstellungsfläche und passt darüber hinaus noch in die kleinste Nische. Ein Schrank ist oftmals durch seine Größe unübersichtlich und lässt weniger Unterteilungen zu, wie eine gut durchdachte Kommode. Geräumige Schubladen verschaffen stets einen klaren Überblick und sollten leichtläufig und stabil sein.

Blickfang Kommode

Gerade Linien machen immer einen modernen und schlichten Eindruck. Der Industrie-Style setzt hier gerne schwarzes Metall in Kombination mit Kolonial-Hölzern in Szene. Doch auch Kommoden, die auf eine starke Linienführung setzen, sind nach wie vor im Trend. Eine Kommode mit offenen Griff-Aussparungen kann diesen modernen Style unterstreichen, ist für manchen jedoch keine Option, da Staub ungehindert in die Schubladen eindringen kann. Generell sollte neben dem praktischen Aspekt, die optische Wirkung von Kommoden-Griffen beachtet werden.

Eine ansonsten schlichte Kommode kann nämlich alleine durch den Austausch der Griffe eine ganz andere Wirkung entfalten.

Liebhaber natürlicher Materialien sollten darauf achten, dass naturbelassene Hölzer tatsächlich einen unerwarteten Sägewerk-Geruch mitbringen können. Geölte Hölzer sind in ihrer Anmutung etwas hochwertiger und auch haptisch ein Handschmeichler. Die Möbelpflege ist hier denkbar unkompliziert. Lackierte Kommoden bringen zwar Glanz und Glamour, leiden allerdings in einem Haushalt mit Kindern oder viel Durchgangsverkehr, da kleinere Beschädigungen bei lackierten Flächen besonders ins Auge fallen.

Ihr Leben - Ihre Kommode

Sie haben bereits ganz genaue Vorstellungen? Inzwischen lassen sich viele Möbelstücke nach den eigenen Wünschen ganz einfach online konfigurieren. Wer die genauen Maße im Kopf hat und bereits im Vorfeld weiß, wieviel Stauraum im Einzelnen benötigt wird, ist klar im Vorteil. Vielleicht finden Sie die passende Kommode auf Tylko.com oder lassen direkt vor Ort einem Schreiner Ihre Material- und Designwünsche zukommen. Eine selbst entworfene Kommode kann als individuelles Einzelstück zum heimlichen Star Ihrer Wohnung avancieren und erfreut mit praktischem Zusatznutzen jeden Tag aufs Neue.