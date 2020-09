Wände vor dem Streichen richtig grundieren – so funktioniert’s

Warum verwendet man Grundierungen und wie funktionieren sie?

Die Hauptaufgaben von Grundierungen bestehen darin, eine zu starke Saugfähigkeit des Untergrunds auszugleichen und eine über die gesamte Fläche einheitliche Farbaufnahme sicherzustellen. Das ist etwa dann nötig, wenn einzelne Bereiche der Wand ausgebessert wurden oder wenn der Untergrund zum Teil mit Zementputz oder Gipskartonplatten verkleidet ist.

Nur bei einer einheitlichen Saugfähigkeit ist ein optimales Farbergebnis gewährleistet. Saugt der Untergrund zu stark oder uneinheitlich, wird die Farbe nicht optimal von der Wand aufgenommen. Dadurch wirkt sie an den entsprechenden Stellen matt und schwach. Häufig tritt das Problem bei nicht grundierten Rigipswänden auf. Typischerweise scheinen dabei die Spachtelfugen zwischen den einzelnen Platten als matte Streifen hervor, was ein unschönes und unfertiges Gesamtbild hinterlässt. Besonders auffällig sind diese Effekte bei hochglänzenden Farben. Selbst mehrmaliges Überstreichen reicht in der Regel nicht mehr aus, um den Fehler unsichtbar zu machen. Das trübt nicht nur die Raum-Atmosphäre, es ist auch schade um die teure Farbe.

Darüber hinaus dienen Grundierungen dazu, lose Bestandteile der Wandoberfläche zu binden. Dabei kann es sich um Staub, Kalk und Lehm, aber auch um Farbpigmente, Kreide oder feine Sandkörner handeln. Die Grundierung hält sie zusammen und macht die Wand abriebfest. Darüber hinaus stellt sie sicher, dass kreidende Farben nicht auf Möbel und Kleidung abfärben.

Übrigens: Auch beim Aufbringen von Fliesen und Mörtel ist eine Grundierung zu empfehlen. Baumaterialien wie Putz und Fliesenkleber brauchen über die gesamte Abbindezeit hinweg Wasser, um richtig aushärten zu können. Dieser auch als hydraulisches Härten bekannte Vorgang vollzieht sich auf einem stark saugenden Untergrund nur eingeschränkt. Es ist dann nicht mehr genug Wasser zum Abbinden und Härten vorhanden, sodass der Mörtel oder Kleber nicht optimal an der Wand haftet.

Wann benötige ich eine Grundierung?

Ob eine Grundierung erforderlich ist, lässt sich mit einem einfachen Test herausfinden. Sprühen oder streichen Sie ein wenig Wasser auf die Wand. Wenn es komplett aufgesogen wird und vollständig verschwindet, ist eine Vorbehandlung erforderlich.

Beachten Sie dabei, dass auch ein zu glatter und schwach saugender Untergrund problematisch sein kann. Wenn das Wasser abperlt, anstatt einzuziehen, kann sich auch die Farbe nicht optimal mit dem Untergrund verbinden. In diesem Fall ist es ratsam, die Oberfläche vorher mit einer Haftgrundierung zu behandeln.

Die Auswahl der passenden Grundierung und der richtige Auftrag

Bei der Auswahl der Grundierung spielen vor allem der zu behandelnde Untergrund und die ökologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit des Mittels eine Rolle. Um sich in der großen Auswahl des Farbengroßhandels zurechtzufinden, haben wir hier die wichtigsten Faktoren für Sie zusammengefasst.

1. Grundierungen für unterschiedliche Untergründe

Universalgrundierungen:

Universalgrundierungen kommen bei neuem und einheitlich gefärbtem Putz zum Einsatz. Sie sind transparent, wasserdampfdurchlässig, verfestigend und selbstregulierend. Der Auftrag erfolgt üblicherweise unverdünnt mit Pinsel oder Quast. Bei stark saugenden Untergründen bzw. entsprechender Herstelleranleitung kann auch eine Verdünnung erforderlich sein.

Pigmentierte Spezialgrundierung:

Die zweite Grundierungsart kommt vor allem bei altem und rauem Putz, bei Gipskartonwänden und bei Untergründen mit uneinheitlicher Färbung zum Einsatz. Sie weist eine deckende Färbung auf, ist selbstregulierend, verfestigend und nassfest. Pigmentierte Spezialgrundierung wird unverdünnt per Rolle aufgetragen. Leicht verdünnt kann sie auch aufgespritzt werden.

Haftgrundierung:

Haftgrundierungen kommen bei nicht saugfähigen Wänden zum Einsatz. Sie sind gefärbt, haftvermittelnd und auch gekörnt erhältlich. Der Auftrag erfolgt mit Pinsel oder Rolle.

2. Die ökologische Verträglichkeit

Ein weiterer wichtiger Auswahlaspekt ist die ökologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit. Grundsätzlich empfiehlt es sich, eine Grundierung mit einem möglichst geringen Gehalt an Lösemitteln und anderen potenziell gefährlichen Inhaltsstoffen auszuwählen. Hierbei können Sie sich an den Klassifizierungen nach Giscode und EMICODE orientieren.

Komplett lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe und für die Grundierung geeignete Mittel finden Sie beispielsweise unter Giscode D1. Bei der EMICODE-Klassifizierung sollten Sie vor allem zu Mitteln der Kategorie EC1 (sehr emissionsarm) oder EC2 (emissionsarm) greifen.

