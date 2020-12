Fertighäuser vielfältiger denn je

Fertighäuser sind mittlerweile zu echten Dauerbrennern geworden. Immer mehr Bauherren entscheiden sich für die Fertighaus-Variante und lassen das Massivhaus links liegen. Dabei ist die Auswahl an Fertighäusern größer denn je. Stadtvilla, Doppelhaus oder gar ein Fertighaus mit Einliegerwohnung? In den folgenden Zeilen erfahren Sie, was möglich ist.

Von Aschendorff Medien