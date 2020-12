Pflegemittel, Planen und Co.: So schützen Sie das Wasser in Ihrem Swimmingpool

Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, das Poolwasser in einem einwandfreien Zustand zu halten oder zu reinigen, so zum Beispiel mit entsprechenden Reinigungsmitteln oder einer Abdeckplane.

pH-Wert und Chlorgehalt: So wichtig ist die Wasserqualität in Ihrem Pool

Die Wasserqualität in Pools ist ein entscheidender Faktor für das Schwimm- und Badevergnügen für die ganze Familie. In diesem Zusammenhang sind sowohl der pH-Wert als auch der Chlorgehalt von Bedeutung. Ersterer sollte zwischen 7,0 bis 7,4 liegen, um eine gute Wasserqualität zu gewährleisten. Eine regelmäßige Wasseranalyse ist zwingend erforderlich, um sicherzustellen, dass das Baden im Pool unbedenklich ist. Zu diesem Zweck können Sie unterschiedliche Tests in Anspruch nehmen, um die Wasserqualität zu messen, so zum Beispiel Teststreifen, Testtabletten oder auch elektronische Testgeräte. Jede Variante kommt mit einer umfangreichen Bedienungsanleitung zu Ihnen, damit Ihnen die Bestimmung der Wasserqualität auch ohne Vorkenntnisse leicht fällt.

Wasserpflegemittel im Einsatz: Ohne Desinfizieren geht es nicht

Ebenso wichtig wie eine regelmäßige Überprüfung des Wasserzustands ist das Desinfizieren und Reinigen des Poolwassers, damit sich keine Bakterien und Pilze bilden können. Diese können ein echtes Gesundheitsrisiko darstellen und den Spaß am eigenen Pool verderben. Das Desinfizieren findet mithilfe von Chlor oder auch Sauerstoff statt. So können Sie sichergehen, dass das Wasser jederzeit hygienisch sauber und gesundheitlich unbedenklich bleibt. Auch der Einsatz von Algenschutzmitteln ist zu empfehlen, um die Wasserqualität positiv zu beeinflussen. Zusätzlich sollte aber in jedem Fall eine manuelle Reinigung des Swimmingpools erfolgen, bei der Fremdkörper und Verschmutzungen durch Insekten oder Blätter entfernt werden. Hierbei können Sie auf eine vollkommen manuelle Reinigung mit Keschern und Netzen setzen oder sich für einen Reinigungsroboter entscheiden, der diese unliebsame Aufgabe für Sie übernimmt. Die vielseitigen Geräte sind in der Lage, auch den Schmutz, der sich am Beckenboden abgesetzt hat, zu entfernen, was sich mit Bürsten, Saugern und Co. oftmals schwierig gestaltet.

Schützen Sie Ihr Poolwasser mit einer entsprechenden Abdeckung

Eine weitere Möglichkeit, die Qualität des Poolwassers zu erhalten, ist der Einsatz einer Abdeckplane. Diese verhindert, dass Verschmutzungen überhaupt erst in das Becken gelangen und erfüllen zudem viele weitere sinnvolle Funktionen: Spezielle Solarplanen speichern die Sonnenwärme und verhindern, dass das Wasser über Nacht auskühlt. So steht dem Badevergnügen am nächsten Tag auch bei niedrigeren Temperaturen nichts im Wege. Darüber hinaus trägt eine Abdeckplane für Ihren Swimmingpool zur Sicherheit am Becken bei, wenn der Pool gerade nicht genutzt wird: Die belastbaren Planen sorgen dafür, dass weder Kinder, noch Tiere versehentlich in den Pool fallen und schlimmstenfalls ertrinken können. Eine optimale Wasserqualität erreichen Sie, indem Sie mehrere Maßnahmen miteinander kombinieren und sowohl dem Entstehen von Bakterien und Pilzen vorbeugen als auch vorhandene Verschmutzungen effektiv entfernen: Dann ist der Badespaß im eigenen Swimmingpool jederzeit unbedenklich.