Perfekter Hausbau bis ins Detail

Wenn der Traum vom Eigentum zur Realität wird, denkt man im ersten Augenblick nicht an feine Details. Es entsteht zunächst einmal der Grundriss des realen Lebensraums auf Papier. Man sagt ja, dass Papier geduldig sei. In diesem Fall trifft das aber nicht einmal auf die Planung der Details zu. Zunächst wird allerdings der Grundriss des neu zu errichtendem Eigenheim in die Tat umgesetzt. Der Keller wird gebaut und der erste Stock mit Ziegel aufgesetzt. Nachdem auch der Dachstuhl in seine Form gegossen wurde, geht man aber schließlich zur Detailplanung über. Manche Dinge müssen jedoch vorab eingeplant werden. Dies ist aus verschiedenen Gründen notwendig.

Von Aschendorff Medien