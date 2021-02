Moderne Haustüren für ein exklusives Wohngefühl

Eine Haustür bedeutet Design, Sicherheit und Qualität in Perfektion

Jeder Hauseigentümer hat eine Traumvorstellung von seinem Haus. Wie sieht die Front aus? Wo wird der Garten angelegt und was für eine Form wird das Dach bekommen? Diese und viele weitere Fragen stehen bei der Planung an. Auch die Haustür sollte dabei nicht vernachlässigt werden. Sie trägt einen sehr großen Anteil zur Optik des Hauses bei. Verfügbar sind Haustüren aus den unterschiedlichsten Materialien. Kunststoff, Aluminium und moderne Haustüren aus Holz stehen bei den Käufern und Bauherren immer noch hoch im Kurs. Letztendlich ist alles eine Frage des Geschmacks und natürlich des Budgets. Doch gerade Holz ist wieder sehr gefragt, denn in präziser Handarbeit gefertigt, wie es beispielsweise die Haustüren von Pinar sind, wird aus dem reinen Schutz vor unbefugtem Eintritt, ein Design-Objekt mit dem gewissen Etwas.

Welche Vorteile haben Haustüren aus Holz?

Grundsätzlich stehen sich Haustüren aus unterschiedlichen Materialien gleichwertig gegenüber. Auch aus Kunststoff, Glas und anderen Materialien hergestellte Haustüren können je nach Budget und Ausführung eine sehr gute Lösung für verschiedene Baustile sein.

Doch Haustüren aus Holz haben einen großen Vorteil: Sie sind zeitlos und elegant . Holz ist ein natürlicher Baustoff, der sich einfach sehr gut anfühlt und einen gewissen Charme versprüht. Holz ist in vielen verschiedenen Sorten verfügbar und je nach dem Grad der Bearbeitung fügt sich eine hölzerne Eingangstür perfekt in die meisten Wohnstile ein. So lassen sich moderne Architektur und klassische Materialien perfekt miteinander kombinieren. Eins steht fest: Eine Tür aus Holz muss nicht altbacken aussehen.

Austausch der Haustür – Wechsel auf Holz sinnvoll?

Selbstverständlich. Wenn Sie bisher eine Haustür aus Kunststoff oder Aluminium Ihr Eigen genannt haben, kann eine Holztür eine wahre Frischzellenkur für Ihr Haus sein. Lassen Sie sich von einem Experten beraten, welches Modell in Frage kommt und welche Holzsorte, Farbe und Oberfläche das meiste aus Ihrem Haus herausholt . Sie werden sich wundern, wie stark das Aussehen des Eingangsbereichs von einer Haustür beeinflusst wird.

Auch auf die Sicherheit kommt es an

Bei den Profis von Pinar.de wird auch auf die Sicherheit der Haustür sehr großen Wert gelegt. Innovative Systeme wie:

Öffnung durch Gesichtserkennung

Fingerabdrucksensoren

Versenkbare Türgriffe

gehören zum Angebot.

Förderungen der Einbruchssicherung

Für Bestandsgebäude besteht auch die Möglichkeit eine Förderung beim BMI zu beantragen. Wer sein Eigenheim also vor Einbruch schützen will, kann einen Zuschuss von bis zu 1.600 Euro für entsprechende Maßnahmen anfordern.