Der Traum vom eigenen Haus - Ist er weiterhin lohnenswert?

Wie Sie am besten vorgehen, um sich den Traum vom eigenen Haus zu erfüllen, das verrät Ihnen dieser umfangreiche Ratgeber zur Baufinanzierung .

Haus bauen oder kaufen statt Mieten ist oft eine Einstellungsfrage

Die Entscheidung, ob man zur Miete wohnen oder ein Haus kaufen oder bauen soll, ist einzig und allein eine Frage der Einstellung. Während manchen Menschen sich erst so richtig frei fühlen, wenn diese in dem eigenen Haus wohnen, schrecken andere vor den hohen Finanzierungskosten zurück und investieren ihr Einkommen daher lieber in eine monatliche Miete. Aus diesem Grund möchten wir uns im Folgenden die Vor- und Nachteile eines eigenen Hauses einmal etwas genauer anschauen.

Vorteile und Nachteile eines eigenen Hauses

Die Investition in eine Immobilie ist in der heutigen Zeit eine vergleichsweise sichere Geldanlage. Hierfür nehmen Sie allerdings einen Kredit in Form einer Baufinanzierung auf und binden sich somit langfristig an die eine Immobilie. Dafür profitieren Sie im Gegensatz zu einem Mietverhältnis von der Unabhängigkeit bei Instandhaltungen und Reparaturen und können den Stil Ihrer Immobilie ganz nach Belieben verändern. Außerdem brauchen Sie sich in Zukunft auch über die stetig steigenden Mietpreise keine Gedanken mehr zu machen, die im Rahmen eines Mietverhältnisses Ihr ständiger Begleiter sind.

Nachfrage nach Immobilien ist gestiegen

Während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Immobilien nochmals gestiegen. Denn da die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bislang noch nicht vollends absehbar sind, sehen viele die Investition in eine Immobilie als Investition in die Zukunft an. Denn die Preise für Wohnraum in deutschen Großstädten steigen bereits seit Jahren an und die Folgen der Pandemie könnten diesen Trend sogar noch verstärken.

Wann lohnt sich kaufen bzw. bauen?

Zur Ermittlung, ob es sich für Sie lohnt, ein Haus zu kaufen oder zu bauen, müssen Sie den Mietpreismultiplikator berechnen. Dieser gibt an, wie viele Jahresmieten Sie für den Kauf einer Immobilie bezahlen müssen. Dabei gilt: Je höher der Mietpreismultiplikator, desto schlechter fällt die Rendite aus.

Was ist günstiger? - Wie berechne ich das?

Um den Mietpreismultiplikator zu berechnen, teilen Sie den Kaufpreis des Hauses durch die monatlichen Mietkosten. Ein Mietpreismultiplikator zwischen 20 und 30 Jahren wird dabei je nach Alter und Lage der Immobilie als angemessen angesehen.

Das sollte man beim Hausbau bzw. Kauf einer Immobilie beachten

Vor der Entscheidung, ein Haus zu bauen oder zu kaufen , sollten Sie sich unbedingt mit den folgenden Faktoren auseinandersetzen, die neben dem Kaufpreis ebenfalls eine Rolle spielen: