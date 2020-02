Auf diese Fehler müssen Mieter achten

Notdienstpauschalen für Hausmeister sind keine Betriebskosten

Mieter müssen in der Regel alle Betriebskosten zahlen, die im Mietvertrag vereinbart sind. Doch manche Posten, die Vermieter an ihre Mieter weitergeben wollen, sind nicht umlagefähig. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) gilt das für eine Notdienstpauschale, die an den Hausmeister gezahlt wird (Az.: VIII ZR 62/19). Diese Ausgaben gehörten zu den Verwaltungsausgaben, berichtet die Zeitschrift «Wohnungswirtschaft und Mietrecht» (2/2020) des Deutschen Mieterbundes (DMB).

In dem verhandelten Fall wohnten die Mieter seit 2003 in ihrer Wohnung. Vereinbart waren laut Mietvertrag auch Betriebskosten, für die monatlich Vorauszahlungen entrichtet wurden. In der Betriebskostenabrechnung für 2016 rechnete der Vermieter auch eine Pauschale für die Notdienstbereitschaft des Hausmeisters ab. Die Mieter zahlten zwar den Nachzahlungsbetrag, rechneten allerdings die rund 100 Euro für die Notdienstpauschale heraus. Dagegen klagte der Vermieter.

Ohne Erfolg: Die Notdienstpauschale sei nicht umlagefähig, heißt es in der Begründung des Gerichts. Die Kosten entstünden, weil jemand auch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten bei Schadensfällen und Havarien erreichbar sein soll. Damit falle diese Pauschale in den Bereich der Verwaltung. Dafür spreche, dass zu den Geschäftszeiten die Meldungen über Notfälle von der Hausverwaltung entgegengenommen werden. Für die rechtliche Einordnung einer bestimmten Tätigkeit kann es nicht darauf ankommen, ob sie außerhalb oder innerhalb üblicher Geschäftszeiten verrichtet wird.