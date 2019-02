Von Karnevalsparty bis „Technovirus“

Wer nach dem Karnevalsumzug in der Ibbenbürener Innenstadt am 2. März weiter feiern möchte, der ist bei der Ibbenbürener Karnevalsparty „Ibb Ibb Hurra“ im Extra an der Maybachstraße richtig. Im Extra-Club werden Partyhits, Charts, Schlager sowie Hits der 1980er und 90er Jahre gespielt. Einlass ist ab 18 Uhr. Ein Party-Shuttle-Bus fährt ab 18 Uhr alle 30 Minuten vom Hauptbahnhof zum Extra.

Das Index in Schüttorf bietet an diesem Wochenende eine Alternative zu den Karnevalsfeiern. Am Freitag, 1. März, sind die Rapper Loredana & Mozzik live zu sehen. Auch die Schlagerküche lädt zum Feiern ein, und in der Clubdisco wird Black Music gespielt. Einlass ist ab 16 Jahren mit Muttizettel und einer volljährigen Aufsichtsperson.

Am Samstag tritt in der Clubdisco im Index „Joey-AK“ live auf. Auch die Ice Bar mit Bobbahn hat am Samstagabend geöffnet.

Im Alando Palais in Osnabrück findet am Freitag, 1. März, wieder ein Klassiker statt. Es wird unter dem Motto „Korn nach vorn“ gefeiert. Am Samstag werden bei der „Über 30 Party“ Hits aus drei Jahrzehnten im Alando Palais gespielt. Live zu Gast ist die Schlagersängerin Michelle im Palais. Im Foyer tritt das Trio Stöbi, Pete & Schmitz auf. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf.

Im Köpi in Rheine werden am Samstag bei dem „Technovirus“ nicht nur bekannte DJs auflegen, auch Newcomer dürfen an die Plattenteller. Einlass ist ab 23 Uhr und ab 18 Jahren.

Die Sputnikhalle in Münster hat am Samstagabend den Wiener Rapper Money Boy auf seiner „Ca$h Flow Tour“ und „Hustensaft Jüngling“ zu Gast. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Besucher des Konzertes haben anschließend freien Eintritt zu der 90er-Rock-Party, die ab 23 Uhr ebenfalls in der Sputnikhalle stattfindet. Hier werden Rock, Alternative und Grunge Lieder der 90er gespielt.