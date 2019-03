Die Abiturienten des Goethe-Gymnasiums laden am Freitag, 8. März, ins Extra in Ibbenbüren zur „Abi Nation“ ein. Einlass ist ab 16 Jahren mit Muttizettel und volljähriger Begleitperson.

Am Samstag, 9. März, wird im Extra der „Supersamstag“ gefeiert. Im Extra-Club werden Charts und Schlager gespielt, und im Feierwerk kann zu Partyhits der 90er und 2000er getanzt werden.

Bei der „Clubdisco: Urban Jungle“ werden am Freitag, 8. März, Moombahton, Bass, Rap & Trap von VYT im Index in Schüttorf gespielt. In der Schlagerküche wird unter dem Motto „Korn Kippen“ gefeiert.

Samstagabend haben alle, die im Februar und März Geburtstag haben, bis um 24 Uhr freien Eintritt ins Index zum „Birthday Bash“.

Im Alando Palais in Osnabrück findet am Freitag die „Jägi Night“ statt. Als Penthouse Club Special sind am selben Abend „Mawai & Friends“ mit dem DJ David Puentez zu Gast.

Am Samstagabend geht es zurück in der Zeit im Alando. Auf der „80er/90er-Jahre-Party“ werden Hits der zwei verrückten Jahrzehnte gespielt.

Bunt wird es am Freitagabend im Köpi in Rheine. Bei der „Neon Party“ wird unter Schwarzlicht gefeiert, und es wird gratis UV-Bodypainting angeboten. Einlass ist ab 16 Jahren mit Muttizettel und einer volljährigen Begleitperson.

Am Samstag haben im Köpi zum Weltfrauentag alle Frauen freien Eintritt zu der „Russian Club Party“ des „Opium Projects“.