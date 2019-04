Das Köpi in Rheine veranstaltet diesen Freitag, 5. April, einen Discofox-Abend. Die Besucher haben die Möglichkeit von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens durchzufeiern. Zudem werden an dem Abend Klassiker der 1980er und -90er gespielt, dazu gibt’s das 2-für-1-Longdrink-Angebot.

Am Samstag, 6. April, geht es direkt weiter mit der Köpi Mega Night (Ingo ohne Flamingo). Von 21.30 bis 5.30 Uhr kann man in vier verschiedenen Areas mit unterschiedlicher Musik feiern. Schüler und Studenten zahlen, gegen Vorlage des Ausweises, nur die Hälfte des Eintritts. Einlass ist ab 18 Jahren.

Das Alando in Osnabrück verteilt am Freitag, 5. April, ab 22 Uhr den Cocktail-Bachelor. Viele Drinks sind an dem Abend reduziert. Ab 21.30 Uhr kann man im neuen Alando Ballhaus die Alando School Party pres. By Sturmfrei feiern. Live auf der Bühne steht dann „Dardan“. Der Einlass ist ab 16 Jahren mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bis 23 Uhr möglich. Am Samstag, 6. April, findet im Alando in Osnabrück dann die Ü 30-Party statt. Die Party startet ab 21 Uhr in sieben Areas.

Im Extra in Ibbenbüren findet dieses Wochenende der sogenannte Supersamstag statt. Die Gäste, die bis 0 Uhr kommen, erhalten 50 Prozent Erlass auf ihren Verzehr. Es werden Partykracher, Charts und auch Ballermann-Hits gespielt.

Das Index ist laut Betreiber eine der größten Diskotheken in Deutschland. Am Freitag findet dort der Live- Auftritt von „Luciano“ statt. Mit seinen Hits „Meer“ und „Moneygramm“ begeistert er die Zuschauer. Der Einlass ist ab 16 Jahren, unter Vorlage einer Unterschrift der Erziehungsberechtigten, ab 22 Uhr. Mit dem Super Heroes Event geht es am Samstag weiter. Ab 22 Uhr kann man zur Live-Musik von Lil Kleine feiern. Der Abend ist ab 18 Jahren.