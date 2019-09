Kostenlos zu Nico Santos in Gronau

Zwischen Pop, Rock, Hip­Hop, R’n‘B und Neo-Soul lässt sich der Vollblutmusiker nicht festlegen. Der Erfolg gibt ihm Recht.

Am Freitag, 27. September, gastiert der 26-Jährige im Rock’n’Pop-Museum in Gronau. Das Konzert findet statt im Rahmen der „ WDR 2-Tour 2019“. Das heißt: Die Karten gibt es nicht zu kaufen, sondern ausschließlich zu gewinnen. Bei uns etwa. Alle, die kein Glück haben, seien getröstet: Das Konzert wird ab 20.30 Uhr live bei WDR 2 und als Video-Livestream auf wdr2.de übertragen.

Der Sänger Nico Santos 1/11 Am 11. Dezember 2018 bekam Nico Santos in München den "Audi Generation Award" in der Kategorie "Musik". Foto: dpa

Nico Santos kommt am 23. März 2018 zur Verleihung der Radio Regenbogen Awards in den Europa-Park. Foto: dpa

16. Januar 2018, Berlin Foto: dpa

16. November 2018, Berlin: Nico Santos tritt bei der 70. Verleihung des Medienpreises Bambi auf. Foto: dpa

11. Dezember 2018: Die Schauspielerin Lina Larissa Strahl, der Eventmanager Philip Greffenius und der Musiker Nico Santos zeigen nach Verleihung der "Audi Generation Awards" im Bayerischen Hof ihre "Audi Generation Awards". Foto: dpa

12. Dezember 2018: Moderatorin Nina Eichinger, Sänger Nico Santos und José Carreras, Sänger und Gastgeber, stehen bei der 24. José Carreras Gala auf der Bühne. Foto: dpa

Nico Santos kommt im April 2019 zur Verleihung der Radio Regenbogen Awards in den Europa-Park. Foto: dpa

Nico Santos beim Public Viewing zum Eurovision Song Contest (ESC) 2019 auf dem Spielbudenplatz in Hamburg. Foto: dpa

Barbara Schöneberger (3.vl), Moderatorin, steht beim Public Viewing zum Eurovision Song Contest (ESC) 2019 auf dem Spielbudenplatz in Hamburg auf der Bühne und unterhält sich mit der deutschen Jury, bestehend aus Michael Schulte (l-r), Nico Santos, Joe Chialo, Annett Louisan und Nicola Rost. Foto: dpa

Mark Forster, Nico Santos, Rea Garvey, Alice Merton und Sido am 5. August 2019 bei der Sendung «The Voice of Germany». Foto: dpa

Foto: WDR

Zusammen mit WDR 2 verlosen wir drei mal zwei Tickets für das Konzert in Gronau. Um an der Verlosung teilzunehmen, brauchen Sie nur bis Donnerstag, 5. September, unter der Telefonnummer 0137 / 8 22 70 20 60 das Stichwort „ Nico " sowie Name und Adresse zu hinterlassen.