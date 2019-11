Nikolausmarkt in Tecklenburg Unbedingt am Abend besuchen sollte man den Nikolausmarkt in Tecklenburg: Denn dann entfaltet sich die romantische Stimmung in dem Ort mit seinen Anhöhen und Senken, Gässchen und kleinen Plätzen, Fachwerkgiebeln und Kopfsteinpflaster besonders. Und noch viel mehr, wenn Schneeflocken vom Himmel rieseln.