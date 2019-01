London -

Realistisch gesehen geht es am Dienstagabend nur um die Frage, wie heftig die Niederlage für die Regierung May in puncto EU-Ausstiegsabkommen sein wird. Denn selbst in den Reihen der konservativen Torys rechnet kaum einer mit einer auch noch so knappen Zustimmung. Aber was kommt dann? Chaos oder Rücktritt vom Brexit? Oder räumt die EU den Briten eine Verlängerung des Verfahrens ein – in der Hoffnung, dass die Vernunft doch noch an der Themse die Oberhand erringt?