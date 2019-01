Das am Dienstag ergangenen Urteil des Verwaltungsgerichts im Streit über Plagiate lässt nichts an Eindeutigkeit offen. Wer den Doktortitel rechtmäßig führen will, muss in eigener Verantwortung die Anforderungen der Promotionsordnung befolgen. Auch wenn es stimmt, dass betreuende Professoren andere Ratschläge gegeben haben sollten.

Von Karin Völker