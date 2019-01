Schon wieder? Reicht es nach mehr als 70 Jahren nicht mal? Sollen die Deutschen denn immer an ihre Schuld erinnert werden? – Ähnliches ist regelmäßig zu hören, sobald der Holocaust erwähnt wird. Nein! Solange deutsche Politiker die NS-Zeit als „Vogelschiss“ in der deutschen Geschichte bezeichnen, solange 40 Prozent der Jugendlichen nicht wissen, was in Auschwitz geschah, reicht es noch lange nicht.

Von Martin Ellerich