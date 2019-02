Ein Riss geht quer durch die Gesellschaft – bis tief hinein in die Familien. Was sich gerade vor dem Obersten Gericht in Spanien abspielt, ist bitterster Ernst. Die alten Wunden – sie waren in den vergangenen Monaten erst gar nicht verheilt – brechen nun vollends und schmerzlich wieder auf. Eine Katastrophe für das gesamte Land.

Dieser Prozess wird zum Politikum. Richter sollen nun darüber urteilen, was Autonomie und was „Rebellion“ bedeuten. In Wahrheit sollen sie richten, was Politiker in Madrid und ebenso in Barcelona über Jahre – teils aus falschem Stolz sowie aus irrlichterndem Nationalismus – zerstört haben: die Einheit des Landes, den Zusammenhalt der Gesellschaft. Dieser Prozess entwickelt sich zu einer gefährlichen Zerreißprobe.

Spaniens Demokratie bewegt sich auf schmalem Grat. Allein ein Schauprozess wird das Land indes nicht aus der Verfassungskrise führen. Die Politik muss endlich das Porzellan kitten, das sie selbst zerschlagen hat. ­Dazu braucht es Mut und Einsicht, keinen Starrsinn.