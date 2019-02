Der Luftverkehr hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. Airlines setzen lieber zwei mittelgroße Jets auf einer Strecke ein, statt viele leere Sitze in einem Mammutflieger wie dem A380 in Kauf zu nehmen. Das schafft Flexibilität und erhöht dauerhaft die Auslastung. Hinzu kommt, dass die chinesischen Fluggesellschaften den größten europäischen Vogel weitgehend gemieden haben. Ohne den größten Wachstumsmarkt der Welt konnte das Airbus-Projekt nicht ausreichend Nachfrage generieren.

Doch der Airbus-Schritt kommt rechtzeitig. Statt noch mehr Geld in ein Modell zu stecken, dass erkennbar keine lange Zukunft h at, ist es für Mitarbeiter und Aktionäre besser, alle Ressourcen in die Neu- und Fort-Entwicklung der kleineren Flugzeuge zu stecken. Nur so kann dem Konkurrenten Boeing Paroli geboten werden.