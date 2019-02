Trump erreicht damit auch, dass das Thema Russland-Ermittlungen in der medialen Beachtung teilweise in den Hintergrund gedrängt wird. Dafür werden auch die US-Demokraten sorgen, die am Wochenende klarmachten, dass sie im Kongress den Präsidenten ausbremsen wollen. Ob es ihnen gelingt, wird von der Frage abhängen, ob eine Vielzahl von Republikanern Trump in den Rücken fallen wird – denn nur so kann am Ende ein Veto des Präsidenten gegen Maßnahmen der Volksvertreter ausgehebelt werden.

Auf juristischer Ebene könnte sich Trump hingegen bei seiner Rede im Rosengarten des Weißen Hauses eine gefährliche Blöße gegeben haben. Mit seinem öffentlichen Eingeständnis, er hätte die Mauer auch langsamer und ohne die Notstandserklärung bauen können, scheint der Präsident die spektakuläre Aktion ohne Not unterminiert zu haben.

Ein solcher Fauxpas geschieht, wenn man sich nicht an Redemanuskripte hält, sondern – wie Trump – glaubt, mit Plauderei die Sachlage beherrschen zu können. Und das ist für diesen Präsidenten ein gefährlicher Pfad.