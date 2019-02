Kritik am Dienstherrn Land mag vielerorts berechtigt sein, im Fall des dutzendfachen Kindesmissbrauchs von Lügde ist die Tatsache, dass hochsensible und wichtige Beweisstücke aus der Polizeidienststelle Lippe verschwunden sind, schlicht unentschuldbar. Es geht um Strafverfolgung in einem Fall, in dem Kinder Opfer von widerwärtigen Verbrechern geworden sind. Die Täter konnten jahrelang ihr Unwesen treiben – unter den Augen eines Jugendamtes, das seine Pflicht nicht getan hat. Jetzt schludert auch noch die Polizei. Nein, Herr Fiedler , dies ist nicht mit einer Lücke im Dienstplan zu entschuldigen, sondern stellt ein Polizeiversagen dar.

Der Rechtsstaat basiert auf dem Vertrauen seiner Bürger, dass Strafverfolgung (wenn schon die Verhinderung der Tat nicht gelungen ist) funktioniert und die Ermittlungsbehörden ihr Bestes tun. Davon sind die Verantwortlichen im Fall Lügde weit, ganz weit entfernt. Die Suspendierung eines leitenden Ermittlers gestern ist ein erster Schritt, die Hoheit über das Verfahren wieder zu erlangen.