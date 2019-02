Denn bar jeder klaren Handelsabsprachen wird es vor allem, aber nicht nur in Großbritannien zu erheblichen Jobverlusten kommen, da die dann anfallenden hohen Zölle so manchem Unternehmen das Genick brechen werden. Man hört dazu übrigens derzeit von jenen, die den Briten mit ihren falschen Versprechen die Brexit-Suppe eingebrockt haben, verdächtig wenig. Welche Rezepte hat denn Boris Johnson zu bieten, um den No-Deal-Brexit zu verhindern? Was schlägt Jacob Rees-Mogg vor, um einen wirtschaftlichen Einbruch in Großbritannien zu verhindern? Sie und ihre „Brexiteers“ haben vollmundig erklärt, man sei dann wieder selbst Herr der Politik und der Wirtschaft. Aber seit Monaten beweist die politische Kaste an der Themse nur, wie völlig unfähig sie ist, konstruktive Vorschläge zu machen und wie völlig überfordert sie ist und sein wird, wenn sie denn das Geschick der Briten wieder ganz allein bestimmen soll. Die Träume vom Boom durch die Selbstständigkeit werden schnell ausgeträumt sein. Fragt sich nur, wer dann die politische Rechnung bezahlen wird?

Zweifellos Theresa May, die seit Monaten herumwurschtelt und sich dem Druck der EU-Gegner in ihrer eigenen Partei gebeugt hat, um ja im Amt zu bleiben. Politik mit Rückgrat war das gewiss nicht.

Letzteres gilt auch für Johnson und Co. Die Herren werden sich schön wegducken, wenn es nichts zu feiern gibt. Politiker wie der ehemalige Londoner Bürgermeister und Ex-Außenminister glänzen durch Populismus, aber nicht durch belastbare Fakten oder verlässliche Vorschläge. Es ist wirklich unerträglich, dass sich Politiker dieses Schlages mit Twitter-Botschaften ohne Inhalt ihre Anhänger sichern, so lange sie ihnen das vorsetzen, was sie hören wollen.

Und so lange sie diesem Klientel auch immer ein „Feindbild“ – beim Brexit die ach so teuren und faulen EU-Bürokraten – bieten können, das von eigenem Versagen ablenkt. Wenn nicht irgendjemand noch die Notbremse zieht, herrscht ab 30. März Chaos bei den Briten.