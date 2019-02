Besser spät als nie

Dass womöglich nun wirklich in absehbarer Zeit am Inselbogen wieder ein Schwimmbad steht, ist Resultat der schwarz-grünen Koalition im Rat. Das Südbad, wie es jetzt vor allem für Schulen und Vereine gebaut werden soll, ist eine alte Forderung der Grünen. Ihrem Wunsch wurde von der CDU entsprochen, im Gegenzug stimmten die Grünen dem von der CDU favorisierten Neubau des Bürgerbades Handorf zu.

Kosten dieses Handels hin oder her – die Schwimmer in der Stadt soll es freuen. Es wäre schön, wenn künftig möglichst häufig Gelegenheit wäre, das neue Südbad zu nutzen. Denn an Besuchern hat es schon dem alten Bad an dieser Stelle nie gefehlt.