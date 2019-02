Die Menschenrechte sind die Krux in den Beziehungen zwischen Europa und der Arabischen Liga . Und das nicht erst seit dem Mordfall Kashoggi, bei dem sich der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman mutmaßlich die Hände blutig gemacht hat. Am Nil regiert Präsident al-Sisi mit eiserner Faust – und das womöglich noch auf Jahre hinaus. Und in Syrien sitzt Machthaber Assad – mit freundlicher Unterstützung aus Moskau – wieder fest im Sattel. Was bei den Europäern für Verdruss sorgt, findet bei den Arabern eher Wohlgefallen.

Scharm el Scheich – ein schwieriges Terrain. Ein heikler Gipfel mit dem Ziel einer äußerst vorsichtigen Kontaktpflege. Kommissionspräsident Juncker verteidigt den diplomatischen Spagat der EU in seiner ihm eigenen Logik: „Wenn ich nur mit lupenreinen Demokraten reden würde, wäre ich am Dienstag schon mit meiner Woche fertig.“ Doch genau in dieser Aussage offenbart sich das Dilemma der Europäer. Wie lässt es sich bewerkstelligen, die eigenen Interessen zu wahren, ohne die hohen Maßstäbe des EU-Wertekanons zu beschädigen?

Europa muss sich neu aufstellen – wirtschaftlich und politisch. Auch gegenüber der Arabischen Liga. Europa muss sich künftig mehr denn je behaupten, um nicht im globalen Machtgerangel zwischen China, den USA und auch Russland zerrieben zu werden.

Was am Ende dieses Gipfels bleibt, ist die Botschaft des guten Willens, wenn man das Wort „Ernüchterung“ vermeiden will. Deutschlands Ruf nach politischem Wandel in Syrien findet kaum Gehör. (Dabei geht es Berlin natürlich auch um Flucht und Migration Richtung Europa). Das internationale Atomabkommen mit Iran bleibt aufgrund der Erzfeindschaft zwischen Teheran und Riad ein rotes Tuch. Deutschlands Waffenexport-Stopp ist selbst in der EU umstritten – wegen der Terrorbekämpfung auf der arabischen Halbinsel. Schließlich müssen sich Juncker und Co. von den Gastgebern auch noch anhören, dass Kritik an der Menschenrechtslage in Ägypten nie laut geworden sei. Ein Eklat?

Das Geschäft mit Despoten kann schon hart sein.