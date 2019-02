Allein mit baulichen Veränderungen ist es allerdings nicht getan. Jeder Verkehrsteilnehmer ist gefragt, wenn es darum geht, Münsters Verkehrswege sicherer zu machen. Dazu gehört auch, die Verkehrsregeln zu beachten – was leider, wie Tag für Tag überall in der Stadt zu beobachten ist, längst keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Am Anstieg der Verletztenzahlen hat auch das Prinzip Egoismus seinen Anteil.

„Ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“ fordert der Polizeipräsident. Halten sich alle Verkehrsteilnehmer an diesen Appell, dann wäre eine Menge erreicht. Schade, dass einige dieser Botschaft erst dann verstehen, wenn sie von der Polizei gestoppt und zur Kasse gebeten werden.