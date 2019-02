Was nun, Mr. President? Wer hat da wen sitzenlassen? Fest steht: Der großen Harmonie-Show in Hanoi wurde plötzlich der Stecker gezogen – bevor Donald Trump und Kim Jung Un gemeinsam über irgendein noch so kleines Stöckchen springen konnten, um die Welt in kollektive Glückseligkeit zu versetzen. Stattdessen Ernüchterung: Der Gipfel ist sang- und klanglos gescheitert.

Zu Schadenfreude besteht kein Anlass. In einer Atmosphäre globaler, atomarer Aufrüstung wäre ein Entspannungssignal auf der koreanischen Halbinsel Gold wert. Alle Loblieder über seinen „Freund“ und „großen Führer“ aus Pjöngjang helfen nicht weiter, wenn die Differenzen in der Sache – Denuklearisierung und Sanktionen – nicht geklärt werden können. So gesehen lässt sich mit Fug und Recht vermuten, dass dieser Gipfel zweier äußerst schwieriger Charaktere schlicht schlecht vorbereitet worden ist.

Beide Seiten hätten nach dem Symbol-Gipfel in Singapur nun in Vietnam liefern müssen. Chance vertan. Oder: Die Zeit für ein gemeinsames nachhaltiges Friedenssignal von Trump und Kim ist noch nicht reif. Geplatzt sind damit auch Trumps Träume vom Nobelpreis.