Wann immer in den letzten Tagen prominente US-Demokraten zu Fernsehinterviews antraten, war es ein roter Faden, der sich durch ihre Aussagen zog: Der am Freitag in einer Zusammenfassung vorgelegte Russland-Bericht von Sonderermittler Robert Mueller sei doch eigentlich gar keine Entlastung für den Präsidenten, hieß es immer wieder.