Rechtsstreit um Polizeikosten: Tendenz vorgegeben

Im Rechtsstreit um die Beteiligung der Deutschen Fußball Liga (DFL) an zusätzlichen Polizeikosten hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Freitag zwar kein Urteil gesprochen, aber in der Sache eine Tendenz vorgegeben. Generell sei die Gebühr verfassungskonform, stellte der Vorsitzende Richter fest. Ergo ist die DFL gut beraten, sich auf künftige Sonderzahlungen einzurichten.

Die Mühlen der Justiz mahlen langsam, es wird wohl wieder ein Jahr verstreichen, ehe es zur Entscheidung in der kniffligen Sache kommt. Dass die Richter in Leipzig eine Beteiligung des Fußballs an den Kosten für rechtmäßig erklärten, überrascht. Bisher ist einzig der Staat für die Wahrung von Sicherheit und Ordnung verantwortlich. Dies war auch immer das wichtigste Argument der DFL. Absehbar wird es wohl ausgehebelt.

In der Öffentlichkeit wird der seit vier Jahren währende Streit sehr emotional diskutiert. Des Volkes Meinung ist dabei unüberhörbar: Ja, so heißt es, die Clubs sollen zahlen. Schlussendlich hat sich der Fußball dies selbst zuzuschreiben. Mit aberwitzigen Ablösesummen und unglaublichen Gehaltszahlungen ist er der Gesellschaft komplett entrückt.

Polizei-Einsätze bei Fußballspielen 1/11 Werder Bremen gegen den Hamburger SV. Oder Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Im deutschen Profifußball gibt es jedes Jahr rund 50 sogenannte Hochrisikospiele, in denen aufgrund einer besonderen Brisanz oder Rivalität deutlich mehr Sicherheitsvorkehrungen nötig sind als bei anderen Partien. Wer für diese zusätzlichen Polizeikosten aufkommen muss, ob wie bislang der Steuerzahler oder vielleicht sogar bald die Vereine selbst, das entscheiden nach einem langen Rechtsstreit Gerichte. Foto: dpa

In Hamburg steht das Stadtderby an: Im März 2019 trifft im Zweitligaduell der FC St. Pauli auf den Hamburger SV. Einsatzkräfte der Polizei begleiten nach dem Spiel am Millerntor einen Marsch von HSV-Fans über die Reeperbahn. Foto: dpa

Bei dem Regionalliga-Spiel zwischen dem SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus im April 2017 muss die Polizei einschreiten. Im Karl-Liebknecht-Stadion in Babelsberg stürmen Cottbusser Fans den Platz. Das Rückspiel zwischen den Fußball-Viertligisten Energie Cottbus und Babelsberg 03 stuft die Brandenburger Polizei als Risikospiel ein. Foto: dpa

Am Bremer Weserstadion versucht die Polizei im März 2014, Fans des Hamburger SV daran zu hindern, zu den Fans von Werder Bremen zu gelangen. Der Einsatz findet am Rande des Bundesligaspiels zwischen Werder und dem HSV statt. Foto: dpa

Kölner Fans randalieren im Mai 2012 nach dem Spiel ihres 1. FC gegen den FC Bayern München im Rhein-Energie-Stadion. Foto: dpa

Der Abstieg des Hamburger SV aus der ersten Bundesliga wird am 12. Mai 2018 besiegelt. Randalierer zünden kurz vor dem Abpfiff der Partie gegen Borussia Mönchengladbach Pyrotechnik im Volksparkstadion. Die Polizei sichert daraufhin das Spielfeld. Für eine Viertelstunde unterbricht der Schiedsrichter das Spiel. Foto: dpa

In der dritten Liga kommt es im November 2014 zum Aufeinandertreffen des FC Hansa Rostock und Dynamo Dresden. Mit einem masssiven Polizeiaufgebot - wie hier vor dem Hauptbahnhof in Rostock - versucht die Polizei ein Zusammentreffen der Fans und mögliche Ausschreitungen zu verhindern. Foto: dpa

Die Polizei ist nicht nur bei Derbys gefordert. Vor dem Spiel Hannover 96 gegen SG Dynamo Dresden im September 2016 sind die Beamten vor der HDI-Arena präsent, als ein Bus mit der Aufschrift "Dynamo" an Fans des Vereins vorbei fährt. Foto: dpa

Große Polizeieinsätze gab es nicht nur in der jüngeren Vergangenheit. Im November 2006 riegeln Polizeibeamte vor dem Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion den Weg der Fans des 1. FC Union Berlin von den Anhängern von Dynamo Dresden ab. Das Spiel in der dritthöchsten deutschen Spielklasse wurde von der Polizei als Risikospiel klassifiziert. Rund 800 Beamte waren laut Polizeiangaben im Einsatz. Foto: dpa

Nicht immer sind Polizisten in voller Ausrüstung bei Fußballspielen. Beim Duell zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden kommt im September 2016 ein Dialogteam der Polizei zum Einsatz, das ohne Helme und Co. auskommt. Foto: dpa

Nicht nur in Deutschland begleiten Polizisten Fußballspiele. Vor dem Europa-League-Finale im Mai im französischen Lyon sichern Polizisten mit einem Großaufgebot die Ankunft der Fans aus Marseille ab. Später steigt im Groupama Stadium das Spiel zwischen Atlético Madrid und Olympique Marseille. Foto: dpa

Dies beantwortet die Frage, ob es gerecht ist, die DFL und in deren Sog die Clubs aus den Bundesligen, der 3. Liga und womöglich auch den Regionalligen demnächst an Polizeikosten zu beteiligen, allerdings nicht. Wenn dieses Szenario eintritt, müsste als Konsequenz daraus auch an anderen Stellen an großen Schrauben gedreht werden. Nur ein Beispiel: Am letzten Oktoberfest in München mussten an 16 Tagen 3333 Besucher ärztlich behandelt werden. Die Polizei verzeichnete 1694 Einsätze. Die gut verdienenden Jahrmarkt-Beschicker zahlten dafür nichts.