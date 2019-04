Das Nordatlantische Verteidigungsbündnis ist eng verknüpft mit der Geschichte der Bundesrepublik. Deutschland sieht in der Nato gewissermaßen eine Allianz fürs Leben. Indes: Hinter dem Bündnis steckt mehr als ein abgegriffener Werbeslogan. Die Nato hat 70 Jahre lang Frieden und Sicherheit garantiert – in diesem Land und in inzwischen 28 weiteren Mitgliedsstaaten.