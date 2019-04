Ja, die AfD hat laut ­Geschäftsordnung Anspruch auf einen der Stellvertreterposten im Bundestagspräsidium. Aber will sie diesen Posten auch besetzen, dann muss sie dafür einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen, der für die Mehrheit der Abgeordneten wählbar ist.

Denn: Bundestagsabgeordnete sind ihrem Gewissen verantwortlich – ausschließlich ihrem Gewissen. Niemand kann und wird sie zwingen, jemanden ins Bundestagspräsidium zu wählen, den sie als ungeeignet für diesen Posten ansehen. Offenbar hielt eine Mehrheit der Abgeordneten Mariana Harder-Kühnel für unwählbar – wie zuvor bereits ihren Parteikollegen Alfred Glaser . Das ist kein Skandal. Das ist – da mag die AfD noch so laut protestieren – auch keineswegs „antidemokratisch“. Im Gegenteil: Es ist das ­demokratische Recht der freien Abgeordneten. Und diese Freiheit wird auch nicht dadurch ausgehebelt, dass der AfD – unbestritten – ein Sitz im Präsidium zusteht.

Nur zur Erinnerung: Die AfD ist nicht die erste Partei, deren Präsidiumskandidaten abgelehnt wurden. In vorherigen Legislatur­perioden sind zum Beispiel auch die Linken bereits mit dem Versuch gescheitert, ihren Kandidaten durchzudrücken. Damals ging es um Lothar Bisky.

Folge: Fall wird politisch ausgeschlachtet

Harder-Kühnel mag vergleichsweise moderat aufgetreten sein – für eine AfD-Politikerin. Sie hat sich aber auch nicht klar abgegrenzt von Rechtsaußen-Vertretern à la Björn Höcke und dessen „Flügel“, den der Verfassungsschutz als „Verdachtsfall“ sieht. Dennoch war sie persönlich sicher vermittelbarer als Glaser. Immerhin: Sie hat wichtige Parlamentarier wie die Chefs der Fraktionen von Union und FDP, Ralph Brinkhaus und Christian Lindner, von ihrer Wählbarkeit überzeugen können – aber eben nicht die Mehrheit der Abgeordneten.

Die Ablehnung hat einen politischen Preis, den Brinkhaus und Lindner mit ihrem Votum vermeiden wollten: Schon die erste Reaktion der AfD-Spitze zeigt, dass die Partei den Fall politisch ausschlachten will. Die AfD suhlt sich wieder einmal in ihrer Rolle als angebliches Opfer. Immer wieder neue Kandidaten will sie aufstellen. Die AfD versucht, das Parlament vorzuführen. Damit schadet sie dem Ansehen des Bundestages und der Demokratie. Das sollten die anderen Fraktionen der AfD nicht durchgehen ­lassen – und die Wähler auch nicht.