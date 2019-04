Der Knackpunkt in den Verhandlungen zwischen Premierministerin Theresa May und Labour-Chef Jeremy Corbyn ist die Änderung der Politischen Erklärung, die dem Austrittsvertrag beigefügt ist und die die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU regelt. Labour will in die Erklärung ein Bekenntnis zu einer permanenten Zollunion hineinschreiben.