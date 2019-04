Die Potentaten dieser Welt, seien es die völlig ungeniert regierenden, korrupten und massakrierenden Diktatoren oder auch „nur“ die trickreich und unter dem Deckmäntelchen angeblich demokratischer Verhältnisse herrschenden „Präsidenten“ wie Erdogan oder Putin , begehen stets die gleichen Fehler. Sie sperren Dissidenten, Opponenten, Denker und Dichter ein. Weil sie glauben, damit ihre Macht stabilisieren zu können. Dabei gehen sie in ihrer intellektuellen Beschränktheit auch noch davon aus, dass so etwas funktioniert.

Es funktioniert eben nicht! Schon gar nicht in einer Welt, in der jede Verhaftung, jeder Arrest, wie jetzt bei Kirill Serebren­nikow, und jedes noch so subtile Ausgrenzen freier Denker in Sekundenbruchteilen auf dem Globus publik wird. Nach Monaten öffentlicher Proteste hat sich Putin offenbar dazu entschlossen, die schwärende Wunde zu schließen. Dass dies auf Einsicht beruht, ist zu bezweifeln. Vermutlich steckt dahinter eher das Kalkül eines Image-Wechsels.

Künstler, Gedanken und Ideen kann man nicht wegsperren. Im Gegenteil. Je mehr Repression, desto stärker werden sie. Die Gedanken sind frei. Ob die Machthaber dieser Erde das wohl irgendwann begreifen?