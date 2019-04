Kommentar Wahlkampfstart von CDU und CSU: Eine Ausrede weniger

Viel Substanz war nicht enthalten und nie geplant, beim Start des Europawahlkampfs der Union in Münster. Einfache Botschaften, das klare Bekenntnis zu mehr Europa als Garant für Frieden, Wohlstand und Freiheit sind und waren der Markenkern des Treffens, zu dem den sich CDU und CSU in Münster am Samstag versammeln. Dazu die klare Kampfansage an alle populistischen Schreihälse von rechts und links, für die Europa nur die Bedrohung nationaler Identitäten ist und die Fehler dazu nutzen, ihre destruktive Botschaft in Stimmen zu verwandeln. Von Frank Polke