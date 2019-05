Kommentar Nach Kohle-Ausstiegsbeschluss: Wettbewerb erfasst regionale Ebene

Bei der Summe mag einem schwindelig werden: Mit 40 Milliarden Euro will der Bund in den vier Braunkohleländern Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt über 20 Jahre den Strukturwandel unterstützen, wenn dort die Braunkohleförderung ausläuft. Dieses Maß der Verbindlichkeit hätten sich andere von wirtschaftlichen Umbrüchen betroffene Regionen sicher auch gewünscht – aber dieser Umbruch ist politisch gewollt. Also muss er auch entsprechend abgefedert werden. Von Hilmar Riemenschneider