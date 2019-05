Trotzdem: An die Urnen!

Kommentar: Die EU ist wahrlich nicht in Topform

Ein ungeliebtes Bürokratie-Monster, das nervige Normen und Sanktionen wie am Fließband produziert. Ein Polit-Moloch, der bedrückend schwerfällig und unsolidarisch zentrale wirtschafts- und gesellschaftspolitische Herausforderungen wie Migration und Klimaschutz nicht in den Griff bekommt, dessen Uneinigkeit lähmt. Diese EU präsentiert sich aktuell wahrlich nicht in Topform, sondern eher als Pflegefall.