Eine Böe, kein Sturm

Kommentar: Arbeit in Brüssel wird schwieriger

Nichts werde sich in Italien ändern, aber „alles“ in Europa, hat Matteo Salvini für den Fall eines Erfolgs seiner Rechtspopulisten vorhergesagt. Ja, die EU-Politik steht vor unruhigen Zeiten, aber es wird sich mitnichten „alles“ ändern. Die befürchtete rechte Sturmflut im Europaparlament hat sich als mittleres Hochwasser entpuppt: Die bisher drei Rechts-Fraktionen haben „nur“ 16 Sitze mehr als bisher. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass es Salvini gelingt, die Nationalisten aller Länder zu vereinen in seiner geplanten „Superfraktion“ – zu sehr widersprechen sich die nationalen Inte­ressen. Ein gemeinsamer Feind ist noch kein Programm.