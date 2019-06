Die große Krise

Kurz schien es so, als würde Andrea Nahles das Niederlagen-Gewitter, das mit dem Absturz bei der Europawahl eine bedrohliche Dimension angenommen hat, überstehen. Der Schulz-Rückzieher bei der Gegenkandidatur für das Spitzenamt in der Fraktion erweckte den Anschein einer Wende. Die Demontage der bisweilen derben SPD-Frontfrau schien gestoppt.

Am Sonntag stellte Andrea Nahles aber die Quittung für die Demütigungen der vergangenen Tage aus. Die erste Frau an Partei- und Fraktionsspitze wirft nach über 30 Jahren Arbeit für die SPD entnervt hin. Ihre Abschiedszeilen klingen in Teilen nach Abrechnung, dokumentieren aber vor allem ihre tiefe Enttäuschung. Wenig Rückhalt, kaum Zusammenhalt. Nahles hat offenbar mit der SPD von heute gebrochen.

Partei in der Sinnkrise

Ein Jahr hat sie sich bemüht, die wie ein beschädigtes Schiff durchs politische Geschehen schlingernde Partei wieder seetüchtig zu machen. Weitgehend erfolglos. Ein stabiler, klarer und die Wähler überzeugender Kurs kam auch unter ihrer Regie nicht zustande. Zwischen GroKo-Pflicht und Schärfung eines neuen politischen Profils zeigen sich immer wieder Diskrepanzen.

Ob der Nahles-Rücktritt der SPD helfen wird? Große Fragenzeichen stehen im Raum, denn die Partei belastet zurzeit nicht allein der enorme Druck von außen, sondern eine mit Händen greifbare innere Zerrissenheit. Wohin soll die Reise gehen? Wo sind die großen Visionen, mit der die Sozialdemokraten wieder bei den Wählern punkten können? Die Partei steckt auch ohne Nahles in einer tiefen Existenz- und Sinnkrise.

Innere Zerrissenheit

Die CDU bemüht sich auffällig um Schadensbegrenzung. Sie weiß, dass mit Andrea Nahles ein Garant für die GroKo-Fortsetzung die Brücke verlässt. Ein Scheitern der Zweckgemeinschaft würde der Union erhebliche Probleme bescheren. Als einst große Volkspartei kämpft auch sie inzwischen um Platz eins im Land.