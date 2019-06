Daran ändern auch Treuschwüre und Hinweise auf die Arbeitsfähigkeit nur wenig. Was soll noch groß gelingen, wenn ein Partner derart im Schlamassel sitzt wie aktuell die SPD ? Lassen blanke Existenzangst und innere Zerrissenheit überhaupt vernünftige Sachentscheidungen zu?

In der GroKo dahinsiechen oder in der Opposition lange mit neuer Bedeutungslosigkeit leben – die SPD steht erneut am Scheideweg. Doch anders als im Frühjahr 2018, als über 66 Prozent in der SPD für eine Regierungsbildung mit CDU/CSU stimmten, hat die Partei seitdem Prozentpunkt um Prozentpunkt eingebüßt – auch in ihrer enttäuschten Stammwählerschaft.

Auch diesmal soll die Basis wieder mitentscheiden, wie es in der Partei morgen weitergehen soll. Ein monatelanges Tauziehen steht bevor, denn bei Kopf und Kurs hatte die SPD zuletzt keine glückliche Hand. Im Berliner Bündnis wird man derweil sehen, ob die SPD noch mitregiert oder schon Opposition übt.