Mit Steinen im Glashaus

Es ist kaum zwei Wochen her, da hat der ehemalige Uefa-Präsident Michel Platini gegen den aktuellen Fifa-Boss Gianni Infantino gehetzt. Er, also Infantino, sei nicht würdig, den größten Sportverband der Welt zu führen, sagte der Franzose über den Schweizer. Dabei ist der Moralprediger selbst kein Saubermann. Eher einer, der mit dicken Steinen aus dem Glashaus wirft. Am Dienstag nahm ihn die Gendarmerie in Paris unter dem Verdacht „der aktiven und passiven Korruption“ in Gewahrsam.

Von Wilfried Sprenger