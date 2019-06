Murks bleibt Murks

Die geplante Einführung der Pkw-Maut in Deutschland ist nach jahrelangem Streit geplatzt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) erklärte das Prestigeprojekt der CSU in der großen Koalition am Dienstag für rechtswidrig, weil es Autofahrer aus dem Ausland benachteilige. „Man muss Gerichtsurteile akzeptieren, aber man muss sie nicht verstehen“, sagte CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer. Nach seiner Einschätzung werde die Entscheidung die Zustimmung gegenüber europäischen Institutionen nicht gerade erhöhen - „schade“, fügte er hinzu.

Von Martin Ellerich