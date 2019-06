Kommentar zum 37. Deutschen Evangelischen Kirchentag

Mit Blick auf die Kirchen ist seit Jahren ein eher grauer Nörgelton zu vernehmen. Glaubensschwund und Vertrauenskrisen werden ausführlich bemängelt. Der Kirchentag in Dortmund zeigte ein erfrischend anderes Bild. Dynamisch und jung zeigte sich hier die Evangelische Kirche, die in den Gemeinden ohne Zweifel wieder an Bindungskraft zulegen muss.

So alt wie Kirchen- und Katholikentage ist auch die Kritik an der überbordenden Bandbreite der hier verhandelten Themen und gesellschaftlichen Randbezirke. Doch diese Kritik klingt wohlfeil und übersieht geflissentlich, dass diese Großereignisse ja keine Heerschau der Frommen, sondern gerade auch Sammelbecken für Sucher sind. Wenn Kirche missionarisch wirken soll, dann muss sie viele Menschen ansprechen und auf ihrem Weg mitnehmen.

Auf diesem Hintergrund ist die in Dortmund geführte Debatte über Klima, Flüchtlingselend und Rechtsextremismus in Deutschland auch gelebter und in praktische Politik umgemünzter Glaube. Christen können und dürfen sich nicht mit Not und Elend abfinden. Aus Glaube und Gebet wird praktisches Handeln. Es stimmt zuversichtlich, dass es so viele Menschen guten Willens gibt.