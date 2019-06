Genauer betrachtet haben die Bundesbürger in den vergangenen Jahren so massiv vom Wirtschaftsboom profitiert, dass der Wohlstand in Deutschland viel stärker gewachsen ist als in anderen EU-Ländern. Erkennbar ist dies an den seit 2014 kontinuierlich steigenden Reallöhnen.

Und noch einen großen Vorteil haben die Deutschen: Die üppigen Einkommen ermöglichen vielen Bürgern Auslandsreisen. In den östlichen EU-Ländern ebenso wie außerhalb der EU wird der Einkauf dann zur Schnäppchentour.