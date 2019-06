Das wäre in diesem Fall ebenso unvermittelbar wie ein Einstieg am falschen Ende – bei der politischen Verantwortung. Diese Verantwortung wird der U-Ausschuss ohnehin nur in Teilen klären. Denn die jetzt endlich gestiegenen Aufmerksamkeit für das Drama Kindesmissbrauch offenbart, dass die beklagten Missstände nicht neu sind.